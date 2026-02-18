Prevenzione e salute l’Open Day con visite gratuite a Mondragone

Il 11 marzo 2026, il Distretto Sanitario numero 23 dell’Asl Caserta organizza un Open Day a Mondragone per promuovere la prevenzione. La causa è l’aumento di malattie legate a stili di vita non corretti, che spinge le autorità a incentivare controlli gratuiti. Durante l’evento, i cittadini potranno sottoporsi a visite di controllo senza appuntamento, tra cui misurazioni della pressione e controlli del colesterolo. L’obiettivo è sensibilizzare sulla cura della salute e favorire diagnosi precoci. L’iniziativa si svolge in una palestra comunale del centro.

Una giornata dedicata alla diagnosi precoce e alla promozione dei programmi oncologici territoriali: visite gratuite l’11 marzo presso la sede distrettuale L’11 marzo 2026 il Distretto Sanitario numero 23 dell’Asl Caserta organizza a Mondragone un Open Day interamente dedicato alla prevenzione. L’appuntamento si terrà presso la sede distrettuale e rappresenta un’importante occasione per avvicinare la cittadinanza ai percorsi di tutela della salute attraverso controlli specialistici gratuiti e attività di sensibilizzazione. L’iniziativa, promossa dal direttore del Distretto 23 Eduardo Giordano insieme all’équipe sanitaria, punta a rafforzare la cultura della diagnosi precoce e ad aumentare l’adesione ai programmi di screening già attivi sul territorio.🔗 Leggi su Casertanews.it

Con 'Io Canto per Ant' raccolti fondi per visite dermatologiche gratuite per la prevenzione oncologicaLa Fondazione Ant, rappresentata dal delegato di Pisa Pietro Augello, ringrazia tutte le persone che hanno partecipato ieri all’evento 'Io Canto per Ant'.

Prevenzione oncologica e tumori della tiroide, visite gratuite a Livorno con la fondazione AntLa Fondazione Ant offre visite gratuite di prevenzione oncologica a Livorno il 2 e 3 febbraio.

