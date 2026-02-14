Ai chatbot consigli medici affidabilità bassa | studio oxford confronta prestazioni con i motori di ricerca

Uno studio dell’Università di Oxford ha scoperto che i chatbot medici online forniscono consigli poco affidabili, perché spesso si basano su informazioni incomplete o errate. La ricerca ha confrontato le risposte di questi assistenti virtuali con quelle ottenute dai motori di ricerca tradizionali, evidenziando differenze significative nella qualità delle risposte. In particolare, i ricercatori hanno analizzato come i chatbot affrontano diagnosi e suggerimenti di trattamento, riscontrando che molte risposte risultano imprecise o troppo generiche. L’indagine, condotta congiuntamente dal dipartimento Nuffield di assistenza primaria e dal centro di ricerca sull’Internet, si è concentr

questa analisi, condotta dall' istituto di ricerca sull'Internet dell'Università di oxford insieme al dipartimento nuffield di assistenza primaria, esamina l'accuratezza dei consigli medici forniti dai chatbot basati su IA rispetto ai tradizionali strumenti di ricerca. coinvolgendo 1.298 partecipanti britannici e 10 scenari clinici progettati da medici, lo studio valuta se l'uso di modelli linguistici avanzati migliori le decisioni sanitarie degli utenti. prestazioni reali vs livello teorico dei chatbot medici. i risultati mostrano una netta discrepanza tra capacità isolated e prestazioni in contesto reale.