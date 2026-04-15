Da oggi e fino a otto giorni, nelle strutture ospedaliere dell'Ausl Toscana centro, sono disponibili visite ed esami gratuiti dedicati alla salute femminile. L'iniziativa, denominata (H) Open Week, mira a offrire servizi sanitari senza costi aggiuntivi alle donne interessate. L'evento si svolge in diverse sedi della regione, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’attenzione alla salute delle donne.

Firenze, 15 aprile – Otto giorni di visite ed esami gratuiti negli ospedali dell'Ausl Toscana centro. E’ la (H) Open Week sulla salute della donna promossa da Fondazione Onda ETS, in occasione della 11esima giornata nazionale della salute della donna, in programma il 22 aprile. Dal 22 al 29 aprile, gli ospedali dell’area fiorentina offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi dedicati alla salute femminile, con un programma articolato che copre diverse aree specialistiche. Un’opportunità concreta per promuovere la prevenzione e facilitare l’accesso a percorsi di diagnosi e cura sempre più mirati. L’iniziativa si inserisce in un percorso ormai consolidato: dal 2007 Fondazione Onda ETS assegna il Bollino Rosa agli ospedali che si distinguono per l’attenzione alla salute della donna.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salute della donna al centro con la (H) Open Week

Costruire il dialogo: insieme contro la violenza di genere

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Temi più discussi: Open week della Salute della Donna, dal 22 al 29 Aprile 2026; Open week sulla salute della donna; Open Week per la Salute della Donna: informazione, prevenzione e cura al femminile; Giornata della salute della donna, torna la (H) open week: visite ed esami gratuiti in tutta Italia.

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