Criminalità e sicurezza la sindaca Salis ha chiesto al Prefetto di creare zone a vigilanza rafforzata

Da genovatoday.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sindaca di Genova, Salis, ha chiesto al Prefetto di istituire zone a vigilanza rafforzata, preoccupata dall’aumento dei fenomeni criminosi nelle zone più degradate. La decisione nasce dalla crescita delle attività illecite, come lo spaccio di droga e i furti, che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini. La misura mira a garantire maggiore presenza delle forze dell’ordine e a rassicurare la popolazione locale. Un passo importante per rafforzare il controllo e ridurre le situazioni di emergenza nelle aree più critiche della città.

Se la richiesta sarà accolta permetterà di aumentare il presidio delle forze dell'ordine nelle aree più a rischio della città Creare zone di Genova a vigilanza rafforzata per affrontare le criticità e gestire l’emergenza sicurezza nelle aree più a rischio. È questa la richiesta che la sindaca Silvia Salis ha avanzato al Prefetto Cinzia Torraco per gestire i quartieri genovesi caratterizzati da persistenti criticità sotto il profilo della sicurezza e della vivibilità. Se sarà accolta, l’ordinanza permetterebbe di integrare e coordinare la gestione delle zone a rischio rafforzando ulteriormente la presenza delle forze di polizia e polizia locale sul territorio.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su criminalità sicurezza

Movida, stretta del Prefetto: da Coroglio al Centro storico 5 zone rosse a "Vigilanza rafforzata"

A seguito di recenti episodi di cronaca e segnalazioni da parte di cittadini, il Prefetto Michele Di Bari ha stabilito cinque zone a “Vigilanza rafforzata” tra Coroglio e il Centro storico.

Napoli, in cinque aree “Zone a Vigilanza Rafforzata”

L'Amministrazione comunale di Napoli ha introdotto un nuovo provvedimento che istituisce cinque aree designate come “Zone a Vigilanza Rafforzata”.

Ultime notizie su criminalità sicurezza

