Criminalità e sicurezza la sindaca Salis ha chiesto al Prefetto di creare zone a vigilanza rafforzata

La sindaca di Genova, Salis, ha chiesto al Prefetto di istituire zone a vigilanza rafforzata, preoccupata dall’aumento dei fenomeni criminosi nelle zone più degradate. La decisione nasce dalla crescita delle attività illecite, come lo spaccio di droga e i furti, che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini. La misura mira a garantire maggiore presenza delle forze dell’ordine e a rassicurare la popolazione locale. Un passo importante per rafforzare il controllo e ridurre le situazioni di emergenza nelle aree più critiche della città.

Se la richiesta sarà accolta permetterà di aumentare il presidio delle forze dell'ordine nelle aree più a rischio della città Creare zone di Genova a vigilanza rafforzata per affrontare le criticità e gestire l’emergenza sicurezza nelle aree più a rischio. È questa la richiesta che la sindaca Silvia Salis ha avanzato al Prefetto Cinzia Torraco per gestire i quartieri genovesi caratterizzati da persistenti criticità sotto il profilo della sicurezza e della vivibilità. Se sarà accolta, l’ordinanza permetterebbe di integrare e coordinare la gestione delle zone a rischio rafforzando ulteriormente la presenza delle forze di polizia e polizia locale sul territorio.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su criminalità sicurezza

A seguito di recenti episodi di cronaca e segnalazioni da parte di cittadini, il Prefetto Michele Di Bari ha stabilito cinque zone a “Vigilanza rafforzata” tra Coroglio e il Centro storico.

L'Amministrazione comunale di Napoli ha introdotto un nuovo provvedimento che istituisce cinque aree designate come “Zone a Vigilanza Rafforzata”.

Ultime notizie su criminalità sicurezza

Argomenti discussi: Le attività produttive e il rischio della criminalità; Sicurezza in Italia: la criminalità tra città e periferie; Devianza minorile e truffe digitali: cresce l’allarme tra giustizia, scuola e sicurezza; Criminalità e sicurezza, in Umbria c’è un’espulsione al giorno: In regione serve un Cpr per i rimpatri.

I generali Galletta e Gibilaro hanno ricevuto la cittadinanza onoraria di PalermoPALERMO (ITALPRESS) – L’impegno contro la criminalità organizzata di stampo mafioso e la promozione di valori civici ha permesso loro di fare breccia nel cuore della città pur non essendovi nati: per ... italpress.com

Sicurezza, il prefetto Ranieri: «L’Esercito in campo contro la criminalità a Frosinone e Cassino»«Il territorio provinciale mi sembra molto tranquillo, comunque per migliorare la sicurezza chiederò al ministero un contingente dell’Esercito per Frosinone ed anche per ... ilmessaggero.it

Fanno decreti sicurezza per reprimere il dissenso e impedire le manifestazioni, mentre la criminalità dilaga e le persone sono sempre meno al sicuro! #Sicurezza #M5SVeneto - facebook.com facebook

A CHE SERVE UN DECRETO SICUREZZA (for dummies non analfabeti) Dicono che i decreti sulla sicurezza facciano aumentare la criminalità: ed è vero. Basta annunciare un giro di vite e i numeri sembrano peggiorare, come è successo anche dopo i fatti di x.com