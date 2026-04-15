A Salerno, il 18 aprile alle 19:00, si terrà l’inaugurazione di una nuova galleria d'arte situata in via Arce. La prima esposizione presenterà le opere ispirate alle farfalle realizzate dall’artista Tombolini. L’evento prevede l’apertura ufficiale dello spazio, che ospiterà esposizioni e iniziative culturali legate al mondo dell’arte contemporanea. La galleria rappresenta una nuova sede dedicata alla promozione di artisti emergenti e affermati.

Il 18 aprile alle ore 19:00, via Arce a Salerno ospiterà l’apertura della nuova galleria d’arte Daniela Diodato. L’evento segna il trasferimento strategico dell’attività verso il centro cittadino, dopo le precedenti operazioni gestite nella zona orientale e un’esperienza professionale maturata in Cina. L’inaugurazione della struttura, che vedrà la direzione artistica affidata a Matteo Scavetta, coinciderà con il vernissage di Impronte, una mostra personale di Michele Tombolini che presenta una selezione della sua produzione visiva recente. Nuovi presidi culturali e la ricerca di Michele Tombolini. L’obiettivo dichiarato della nuova galleria è quello di operare come un punto di riferimento fisico per l’arte contemporanea, promuovendo l’esposizione di autori emergenti e stimolando il dialogo con l’ambiente urbano circostante.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, nuova galleria d’arte: debutto con le farfalle di Tombolini

Arte contemporanea: a Salerno inaugura lo spazio Dadart con le opere di Michele TomboliniIl 18 aprile alle ore 19:00 apre al pubblico la nuova galleria d’arte Daniela Diodato in via Arce a Salerno.

Le ragioni dello Spirito, la nuova mostra di Filippo Cigni alla Galleria d’arte La FonderiaFirenze, 7 marzo 2026 – Nella penombra silenziosa della galleria, la materia prende posizione.