400mila imprese a rischio | il caos globale minaccia il made

Il tessuto produttivo italiano sta affrontando una fase critica, dove le incognite del caos globale minacciano direttamente la sopravvivenza delle piccole imprese. Il rapporto di Confartigianato evidenzia come il mondo artigiano, composto da quasi 400mila imprese e tre milioni di addetti, rappresenti l’anima vera del made in Italy. La questione cruciale non è solo economica ma culturale, poiché queste realtà rischiano di essere le prime a subire i rovesci della crisi attuale. Le ricadute sull’economia reale sono drammatiche e richiedono un intervento immediato per evitare che gli effetti si manifestino in misura dirompente. Non si tratta di attività romantiche destinate all’estinzione, ma di imprenditoria genuina che necessita di supporto concreto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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