Visitata al pronto soccorso Morta bimba di 4 anni indagato giovane medico

Una bambina di quattro anni è deceduta il 14 marzo scorso al pronto soccorso dell’ospedale Infermi di Rimini. Un giovane medico è stato messo sotto indagine nel corso delle verifiche condotte sull’accaduto. La notizia è stata resa nota dalle autorità competenti, che stanno esaminando le circostanze della morte e le eventuali responsabilità.

Un medico indagato per la morte della bambina di quattro anni deceduta il 14 marzo scorso al pronto soccorso dell’ ospedale Infermi di Rimini. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in ambito sanitario e ha iscritto nel registro degli indagati un giovane dottore, circa trent’anni, specializzando al quarto anno, che aveva visitato la piccola poche ore prima del decesso. Un atto tecnico, necessario in vista dell’autopsia fissata per oggi, che dovrà chiarire cosa è successo in quelle ore. L’indagine è coordinata dal sostituto procuratore Daniele Paci. Il reato ipotizzato è quello previsto dall’articolo 590-sexies del codice penale, che disciplina la responsabilità medica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Visitata al pronto soccorso. Morta bimba di 4 anni, indagato giovane medico Articoli correlati Bimba di 4 anni morta in pronto soccorso a Rimini: indagato un medico specializzandoRimini, 20 marzo 2026 – Riguardo il caso della bambina di 4 anni, morta all'Ospedale Infermi di Rimini il 14 marzo scorso, c’è un indagato: si tratta... Bimba di 4 anni dimessa dall’ospedale col paracetamolo e morta a Rimini: indagato medico specializzandoAl momento si tratta di un atto dovuto a garanzia dello stesso professionista sanitario in vista dell’autopsia sul corpicino della minore, già... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Visitata al pronto soccorso Morta bimba... Temi più discussi: Visitata al pronto soccorso. Morta bimba di 4 anni, indagato giovane medico; Bimba di 4 anni muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale; Bimba morta al pronto soccorso dell'ospedale Infermi, indagato un medico; Muore un'ora dopo le dimissioni dal Pronto soccorso, indagato il medico 33enne che l'aveva visitata. Visita di SIMEU al Pronto Soccorso dell’ospedale San Donato di ArezzoL’apprezzamento per il percorso di riorganizzazione avviato ... msn.com Ampliamento pronto soccorso, Lisci: Avanti con i lavori PnrrVisita del consigliere regionale al cantiere per i posti di terapia intensiva e semintensiva: Centreremo l’obiettivo ... corrieredellumbria.it Le Meraviglie degli Asburgo! Oggi l'ho visitata e rimasta un po' delusa . Poche opere fiamminghe ...per fortuna sono stata ripagata dai capolavori italiani! Il Caravaggio vale il viaggio ! Si osserva in muto raccoglimento e ispira alla preghiera! facebook Nell'arena più visitata del mondo si cercano custodi per gestire il flusso di turismo estivo, un occasione per lavorare a chiamata a Roma x.com