Giuseppe Bravin, 61 anni, è uscito di casa stamattina a Polcenigo e non ha più fatto ritorno. I familiari hanno subito lanciato l’allarme e le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche alle sorgenti della Santissima, dove l’uomo potrebbe essere stato visto l’ultima volta. Le ricerche sono ancora in corso, ma finora di lui nessuna traccia.

POLCENIGO (PORDENONE) - Giuseppe Bravin è uscito di casa oggi, mercoledì 28 gennaio, tra le 11.30 e le 12 ed è scomparso. Il 61enne residente a Polcenigo, informa una nota della Prefettura, si sarebbe allontanato volontariamente a piedi dalla propria abitazione e, dopo l'allarme lanciato dai familiari, la Prefettura ha attivato il piano di ricerca delle persone scomparse. Giuseppe Bravin è alto circa 1 metro e 65, ha capelli corti castani, occhi azzurri e carnagione chiara. Al momento della scomparsa indossava una polo a manica lunga color azzurro con righe trasversali sul davanti, jeans blu scuro, scarpe da ginnastica nere e portava con sé un ombrello giallo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Giuseppe Bravin esce di casa e scompare, i familiari del 61enne lanciano l'allarme: attivate le ricerche alle sorgenti della Santissima

Ore di angoscia, è scomparso il 61enne Giuseppe Bravin, ricerche con droni e unità cinofile. L'appello: Chi ha informazioni contatti il 112POLCENIGO (PORDENONE). Grande apprensione in località 'Santissima' nel comune di Polcenigo per il 61enne Giuseppe Bravin, di cui si sono perse le tracce dopo che ieri, 28 gennaio, è uscito di casa spo ... ildolomiti.it

SCOMPARSO BRAVIN Giuseppe, nato a Milano il 25.04.1964, residente a Polcenigo (PN) - facebook.com facebook