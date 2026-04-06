Turisti camminano sul lago di Braies ma il ghiaccio si rompe e precipitano nelle acque gelide | salvati in 5 L’appello dei Vigili del Fuoco | Non sfidate i divieti rischio letale

Durante il pomeriggio di Pasqua, cinque turisti sono caduti nelle acque del Lago di Braies dopo che il ghiaccio si è rotto mentre camminavano sulla superficie. I Vigili del Fuoco hanno recuperato le persone, che sono state portate in salvo. Le autorità hanno diffuso un appello ai visitatori: evitare di sfidare i divieti e i segnali di sicurezza, poiché il rischio di incidenti è elevato in questa zona.

Il sole primaverile, una cornice mozzafiato e, improvvisamente, il panico. Il pomeriggio di Pasqua si è trasformato in una tragedia sfiorata al Lago di Braies, in Alto Adige. Intorno alle 15:00 di domenica 5 aprile, in una giornata dalle condizioni meteo particolarmente favorevoli che aveva richiamato sulle sponde centinaia di visitatori, la superficie ghiacciata del celebre specchio d’acqua ha ceduto improvvisamente, facendo precipitare cinque persone nelle acque gelide. La dinamica: una catena di salvataggio. Secondo le ricostruzioni fornite dalle forze dell’ordine, l’incidente ha innescato una reazione a catena che ha rischiato di assumere contorni drammatici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Turisti camminano sul lago di Braies ma il ghiaccio si rompe e precipitano nelle acque gelide: salvati in 5. L’appello dei Vigili del Fuoco: “Non sfidate i divieti, rischio letale” Turisti camminano sul lago di Braies, ma il ghiaccio cede e finiscono in acquaNelle acque gelide del lago due ragazzini minorenni e tre loro parenti che tentavano di tirarli fuori. Leggi anche: Cimento invernale: ad Arona un tuffo nelle acque gelide del lago Temi più discussi: Turisti tedeschi bloccati in Valle Cannobina: recuperati dall'elicottero dei vigili del fuoco; Case a Torino, così la rigenerazione urbana spinge i prezzi: il fascino ritrovato di Vanchiglia, Cenisia e San Donato; Terrore al lago di Braies, decine di turisti sul ghiaccio che cede all'improvviso: cinque salvati dall'acqua gelida; ? Paura sul lago: auto si ribalta sul tetto a Fiumelatte, enorme spavento. Turisti camminano sul lago di Braies, ma il ghiaccio cede e finiscono in acquaNelle acque gelide del lago due ragazzini minorenni e tre loro parenti che tentavano di tirarli fuori. L'intervento tempestivo dei soccorritori ha evitato il peggio ... today.it Cede il ghiaccio e cinque persone cadono in acqua, tragedia sfiorata al lago di Braies. I vigili del fuoco: Non entrate, pericolo di cedimento: rispettate le avvertenzeBRAIES. La resistenza della superfice ghiacciata non è garantita, non entrate nel lago di Braies. Dopo che nel pomeriggio di ieri, 5 aprile, cinque persone sono state soccorse in quanto cadute in ac ... ildolomiti.it I vigili del fuoco sono al lavoro da ieri pomeriggio facebook #Maltempo Centro Sud #Italia: 2.100 interventi di soccorso dal 31 marzo. Oggi, nel giorno di #Pasqua, il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale conta 552 #vigilidelfuoco, con 184 automezzi, tra Abruzzo, Molise e Puglia [ #5aprile 10:00] x.com