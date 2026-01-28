Cimento invernale | ad Arona un tuffo nelle acque gelide del lago

Domenica 1° febbraio, ad Arona si è ripetuto il tradizionale cimento invernale. Molti appassionati si sono tuffati nelle acque fredde del Lago Maggiore, sfidando il freddo per la 48ª volta. La manifestazione, come ogni anno, ha attirato partecipanti e curiosi lungo la riva, tutti pronti a immergersi nelle acque gelide.

Domenica 1° febbraio ad Arona torna l'appuntamento con il cimento invernale. Edizione numero 48 per lo spettacolare tuffo dei più coraggiosi nelle gelide acque del Lago Maggiore.L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Arona; l'appuntamento è davanti all'Hotel Giardino, in corso Repubblica.Il.🔗 Leggi su Novaratoday.it Approfondimenti su Arona LagoMaggiore Orsi Polari, Cimento Invernale: a Torino torna il leggendario tuffo nelle acque gelide del Po A Torino torna il Cimento Invernale degli Orsi Polari, un’occasione tradizionale per affrontare le acque fredde del Po. Tuffo di Capodanno, in 26 sfidano le gelide acque del lago Ogni anno a Mandello del Lario, a mezzogiorno, un gruppo di persone si immerge nelle fredde acque del Lago di Como, mantenendo viva la tradizione del tuffo di Capodanno. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Arona LagoMaggiore Argomenti discussi: Castelletto Ticino, a febbraio la terza edizione del Cimento invernale; Cosa fare nel weekend sul Lago Maggiore il 23, 24, 25 gennaio. Cimento Invernale a MergozzoTorna anche quest’anno, nel suggestivo scenario del Lago di Mergozzo, l’appuntamento con il Cimento Invernale, giunto alla sua dodicesima edizione. verbanianotizie.it Questa è una foto del Cimento Invernale dello scorso anno sul Naviglio Grande. Un evento storico che risale al 1895 e che ogni anno richiama centinaia di temerari pronti a sfidare le gelide acque del Naviglio nei giorni più freddi dell’anno. Un rito di coraggio, - facebook.com facebook Cimento Invernale a Torino, gli Orsi Polari hanno sfidato il Po gelido x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.