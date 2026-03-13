Inaugurate 5 mesi fa in pompa magna ma ancora chiuse | sulle sale operatorie del Deu spunta il nodo collaudo

Le sale operatorie del nuovo Reparto del Policlinico di Foggia, inaugurate lo scorso 8 ottobre alla presenza di un ex presidente regionale, sono ancora chiuse. Nonostante siano passati cinque mesi, non è stata presentata ancora la richiesta di collaudo, lasciando il reparto inattivo e inutilizzato. La situazione solleva dubbi sulla tempistica e sui passaggi necessari per rendere operative le nuove strutture.

La nuova piattaforma realizzata al sesto piano del Deu, Dipartimento Emergenza Urgenza, era giunta a compimento con la delibera n. 552 del 27062024. I lavori erano cominciati il 18 luglio 2024. Il progetto aveva preso forma con la delibera di revoca numero 131 del 6.04.2023, con la quale si è posto fine a una proposta di partenariato pubblico privato (deliberazione del Direttore Generale n. 65 del 01.07.2021), per un valore stimato della concessione pari a € 159.340.100 oltre IVA e, diversamente, si è ritenuto più conveniente procedere all'investimento con i predetti finanziamenti e con una gara ad hoc. In quelle sale potranno essere eseguiti interventi di Cardiochirurgia, di Neurochirurgia, di Radiologia interventistica, e Chirurgia vascolare. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Articoli correlati

Sanità Foggia, Gatta: “Sale operatorie inaugurate 5 mesi fa e ancora chiuse. Ennesima operazione elettorale”SANITÀ FOGGIA , GATTA (FDI): SALE OPERATORIE INAUGURATE 5 MESI FA E ANCORA CHIUSE, L’ENNESIMA OPERAZIONE ELETTORALE SULLA PELLE DEI CITTADINI...

Nuove sale operatorie al Deu, sui tempi la direzione stringe il nodo: "Nei prossimi mesi"“Tali tempi tecnici risultano pienamente coerenti con la programmazione definita.

Altri aggiornamenti su Inaugurate 5 mesi fa in pompa magna ma...

Discussioni sull' argomento Il tram 7 inaugurato da 5 mesi nel quartiere Adriano è stato sospeso per lavori: Sconcerto e incredulità; Asilo ‘Falcone e Borsellino’ ancora a metà a 5 mesi dall’inaugurazione; Riapre l'ufficio postale. E fa anche i passaporti; Eventi segnalati dai Comuni.

Sanità Foggia, Gatta: Sale operatorie inaugurate 5 mesi fa e ancora chiuse. Ennesima operazione elettoraleSANITÀ FOGGIA , GATTA (FDI): SALE OPERATORIE INAUGURATE 5 MESI FA E ANCORA CHIUSE, L’ENNESIMA OPERAZIONE ELETTORALE SULLA PELLE DEI CITTADINI Non ... ilsipontino.net

Onda TV. . Case della Comunità: inaugurate due nuove strutture nel messinese I dettagli qui https://ondatv.it/38-ultime-notizie/46124-case-della-comunita-inaugurate-due-nuove-strutture-nel-messinese.html - facebook.com facebook

Nuovi reparti alle Molinette e al Cto: inaugurate due terapie intensive e una sub intensiva x.com