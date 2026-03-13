Sanità Foggia Gatta | Sale operatorie inaugurate 5 mesi fa e ancora chiuse Ennesima operazione elettorale

In città, le sale operatorie inaugurate cinque mesi fa rimangono ancora chiuse, suscitando polemiche tra i residenti e gli operatori sanitari. Un rappresentante di un partito di opposizione ha criticato la situazione definendola un’operazione elettorale. La questione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media locali, che continuano a monitorare la vicenda.

SANITÀ FOGGIA, GATTA (FDI): SALE OPERATORIE INAUGURATE 5 MESI FA E ANCORA CHIUSE, L'ENNESIMA OPERAZIONE ELETTORALE SULLA PELLE DEI CITTADINI "Non solo il buco della sanità ogni giorno che passa diventa sempre più grande, quasi come una voragine e si corre il rischio che si chieda ai cittadini di sobbarcarsi un altro sacrificio con l'aumento delle tasse. Ormai siamo a ben 369 milioni di euro. "Non solo per anni ci siamo sentiti la favoletta che . "Ma il governo regionale si permette anche il lusso di tenere ferme strutture che qualche disagio poterebbero eliminarlo. Sto parlando delle nuove sale operatorie del Policlinico Riuniti di Foggia che, dopo l'inaugurazione dello scorso 8 ottobre attendono l'ennesimo passaggio burocratico.