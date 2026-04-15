Una sparatoria si è verificata questa mattina in una scuola media nel quartiere di Onikisubat, a Kahramanmaras, nel sud-est della Turchia. Secondo le prime fonti, almeno cinque persone hanno perso la vita e circa venti sono rimaste ferite. Tra le vittime ci sarebbe anche lo studente che ha aperto il fuoco. La polizia ha intervenuto sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini.

Almeno cinque persone sono morte e venti sono rimate ferite durante una sparatoria nella scuola media Ayser Calik nel quartiere di Onikisubat a Kahramanmaras, nel sud est della Turchia. Tre delle persone uccise erano studenti, mentre una era un'insegnante, riportano i media locali. Anche l'attentatore, uno studente di terza media che ha aperto il fuoco nella scuola da lui stesso frequentata, secondo il prefetto di Kahramanmaras, Mukerrem Unluer, è morto. "Anche lui è deceduto. Si è sparato durante la colluttazione. Al momento non è chiaro se si sia trattato di suicidio o se si sia sparato durante la confusione", ha affermato...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Almeno 5 morti nella sparatoria in una scuola in Turchia, anche lo studente-killer

Notizie correlate

Altra sparatoria in una scuola in Turchia: almeno quattro mortiAlmeno quattro persone uccise in una sparatoria all'interno di una scuola media a Kahramanmaras, nel sudest della Turchia.

Leggi anche: Turchia, sparatoria in una scuola superiore: almeno 16 feriti. L’attentatore, un ex studente, si è tolto la vita

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Morti sospette sulle ambulanze, accusato dell'omicidio di una 85enne: arrestato il giovane meldolese; I costi delle guerre sempre più insostenibili anche in Israele; Teheran, 'almeno 18 morti nella provincia di Alborz'; Tgcom24: Iran, bombardamenti a tappeto su Teheran: almeno 18 morti Video.

Almeno 5 morti nella sparatoria in una scuola in Turchia, anche lo studente-killerAlmeno cinque persone sono morte e venti sono rimate ferite durante una sparatoria nella scuola media Ayser Calik nel quartiere di Onikisubat a Kahramanmaras, nel sud est della Turchia. (ANSA) ... ansa.it

Terremoto di magnitudo 6 in Iran, almeno 5 morti e decine feritiBandar Abbas (Iran), 2 lug. (askanews) – È di almeno 5 morti e 49 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 6 che ha colpito la provincia meridionale iraniana di Hormozgan. Secondo quanto ... affaritaliani.it

IL VIDEO| Circa 3mila persone almeno si sono concentrate in piazza Garibaldi, a Massa, da dove alle 21 è partita la fiaccolata in memoria di Giacomo Bongiorni - facebook.com facebook

In Sudan, da quando è scoppiato il conflitto nel 2023, almeno tre bambini al minuto sono nati in mezzo alla guerra. Oggi 17 milioni di bambini hanno urgente bisogno di assistenza umanitaria, mentre la sanità è al collasso #ANSA x.com