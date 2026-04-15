Il consigliere regionale della Sardegna, Aldo Salaris, ha diffuso un comunicato stampa in cui segnala il rischio che i fondi versati dagli autotrasportatori sardi attraverso il sistema ETS possano essere destinati a finanziare iniziative prive di risultati concreti. Salaris, membro del gruppo Riformatori Sardi, ha espresso preoccupazione riguardo alla possibile mancanza di benefici per la regione legati a questa misura nei trasporti marittimi.

Il consigliere regionale della Sardegna Aldo Salaris ( nella foto ), segretario del gruppo Riformatori Sardi, liberaldemocratici, interviene con un comunicato stampa in merito al rischio che l’ETS pagata dagli autotrasportatori sardi finisca per finanziare sistemi su cui non si avranno benefici. Se non arriveranno segnali concreti, dichiara Salaris, questa battaglia sarà prossimamente portata a Roma all’attenzione dell’intero Paese. Con l’approvazione del nuovo DL Energia, osserva Salaris, le imprese sarde pagheranno costi sempre più alti, producendo risorse che verranno utilizzate per finanziare misure che non riguardano minimamente la nostra realtà di isola.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Salaris: Trasporti marittimi, rischio beffa per la Sardegna

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