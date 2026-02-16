Le criticità dei trasporti marittimi sul tavolo della Regione Lazio

La Regione Lazio ha convocato un incontro per discutere dei problemi dei trasporti marittimi nelle isole pontine, in particolare a Ponza, dopo le numerose segnalazioni di ritardi e cancellazioni delle corse. La riunione si è concentrata sulle difficoltà logistiche e sulla negligenza delle compagnie di navigazione, che spesso lasciano i residenti e i turisti senza alternative affidabili. Durante l'incontro, sono stati presentati dati recenti sui disservizi e sono state individuate alcune soluzioni pratiche per migliorare la situazione.

I trasporti marittimi delle isole pontine, e in particolare la situazione di Ponza, sono stati al centro di un tavolo istituzione che si è svolto nei giorni scorsi in Regione. Un incontro, che il primo cittadino ha definito “interlocutorio”, arrivato proprio dopo la dura nota di protesta inviata dal sindaco Francesco Ambrosino a Regione e Governo per porre all’attenzione i disagi e le criticità dei trasporti e in cui aveva parlato di corse cancellate, di continuo ritardi e dell’utilizzo di mezzi obsoleti. Alla riunione hanno partecipato il presidente della Regione Francesco Rocca, l’assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera, il sindaco di Ponza Francesco Ambrosino, il vicesindaco Maria Claudia Sandolo, l’assessore comunale ai Trasporti Umberto Scarogni e i rappresentanti della compagnia di navigazione Laziomar.🔗 Leggi su Latinatoday.it

La Regione Lazio e Anci Lazio hanno istituito un tavolo permanente sui trasporti, con l’obiettivo di favorire un confronto continuo tra istituzioni e operatori del settore.

Oggi pomeriggio, presso la sede della Regione Lazio, si è svolto un incontro sul servizio ferroviario tra Roma e Formia.

