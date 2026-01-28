Trasporti marittimi | Mezzi obsoleti ritardi e corse cancellate La protesta del sindaco

Il sindaco di Ponza, Francesco Ambrosino, denuncia problemi seri nei collegamenti marittimi dell’isola. Disservizi, ritardi e corse cancellate si susseguono da tempo, rendendo difficile la vita ai residenti e ai pendolari. La situazione si aggrava con mezzi vecchi e obsoleti che spesso si guastano, accentuando il malcontento tra la popolazione dell’arcipelago.

Ambrosino scrive a Regione Lazio e Governo per porre l’attenzione sui continui disservizi, sulle “gravi e persistenti criticità”; chiesta l’immediata apertura di un tavolo di confronto Disservizi, ritardi e corse cancellate, ma anche mezzi obsoleti. Sono alcune delle “gravi e persistenti criticità” che interessano i collegamenti marittimi dell’isola e dell’intero arcipelago, e che sono state segnalate dal sindaco di Ponza, Francesco Ambrosino, in una formale e articolata nota di protesta che è stata inviata alla Regione Lazio e ai Ministeri competenti, quelli dei Trasporti e del Mare, e agli enti istituzionali preposti.🔗 Leggi su Latinatoday.it

