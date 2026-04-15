Saint-Rhémy | 750mila euro per rilanciare alpeggi e viabilità

Il Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses ha approvato una variazione di bilancio di 750mila euro, finanziata dall’avanzo di amministrazione. Questi fondi saranno destinati al rilancio degli alpeggi e alla manutenzione della viabilità locale. La decisione è stata presa dal Consiglio comunale, che ha approvato la modifica al bilancio e ha definito le priorità di intervento nel territorio.

Il bilancio di Saint-Rhémy-en-Bosses ha delineato una nuova strategia di investimento per il territorio, con il Consiglio comunale che ha dato il via libera a una variazione finanziaria di 750mila euro derivante dall’avanzo di amministrazione. La decisione, presa durante la seduta del 2 aprile, mira a trasformare le risorse accumulate in interventi concreti per l’alpeggio, la viabilità e la gestione del territorio montano. I numeri che emergono dal rendiconto sono chiari: su un totale di 1 milione 145mila euro registrati, l’amministrazione deve sottrarre 257mila euro accantonati e 38mila euro vincolati. Ciò che resta è un margine di 846mila euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Saint-Rhémy: 750mila euro per rilanciare alpeggi e viabilità 750mila euro: case popolari e anagrafe accessibili a tuttiIl bilancio comunale di Catanzaro ha appena varato una svolta concreta per il territorio, trasformando 750. Lavori pubblici. Ecco 750mila euro per le frazioniIl rilancio delle frazioni del comune di Coreglia Antelminelli sarà al centro dell’incontro che l’amministrazione guidata dal sindaco Marco Remaschi...