Il rilancio delle frazioni del comune di Coreglia Antelminelli sarà al centro dell’incontro che l’amministrazione guidata dal sindaco Marco Remaschi ha fissato per giovedì sera, alle 21, nella sede della Croce Verde a Lucignana. La riunione pubblica avrà la finalità, come da consuetudine per questa amministrazione che punta sempre a coinvolgere direttamente i cittadini nelle diverse iniziative da attivare, di illustrare alla popolazione l’importante progetto di rigenerazione urbana che riguarda i centri storici delle frazioni di Lucignana e Gromignana. Opere del valore complessivo di 750mila euro, finanziati grazie a un contributo della Regione, per 600 mila euro, e a fondi comunali, per 150mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori pubblici. Ecco 750mila euro per le frazioni

Articoli correlati

Lavori pubblici, 190 mila euro. Soldi impegnati per il cimitero: "Vialetti più decorosi e sicuri"FOLLONICA L’Amministrazione comunale annuncia con soddisfazione l’avanzamento spedito dei lavori di manutenzione straordinaria all’interno del...

Montiano: 800mila euro per la pista sicura tra le due frazioniLa collina tra Montiano e Montenovo sta per trasformarsi in un corridoio sicuro grazie alla ripresa dei lavori sulla nuova pista ciclopedonale,...