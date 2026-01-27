Sagra della Merla ai Giardini Luzzati con menù invernale e torneo di calciobalilla

La Sagra della Merla ai Giardini Luzzati è un evento annuale che si svolge nel weekend, offrendo un menù invernale e un torneo di calciobalilla. L’appuntamento, previsto per il 31 gennaio e il 1° febbraio, rappresenta un’occasione per vivere un momento di convivialità e tradizione nel rispetto delle norme di sicurezza.

Tornano le sagre ai Giardini Luzzati: sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio si combatte il freddo con la Sagra della Merla, dalle 12 alle 22. Tendone riscaldato e un ricco menù invernale con risotto, fonduta, zuppa di cipolle, brasato, trofiette, fritti della casa, dolci e molto altro. Non.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Sagra della Merla

Il 31 dicembre, ai Giardini Luzzati – SpazioComune nel centro di Genova, si svolgerà la Sagra di Capodanno.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sagra della Merla

Argomenti discussi: Sagra della merla ai Giardini Luzzati con fritti, piatti invernali e torneo di calciobalilla; Weekend del 24-25 gennaio in Piemonte: sagre, fiere ed eventi anche con la pioggia; Giorni della merla, giro di boa verso la primavera; Weekend del 24-25 Gennaio in Piemonte: sagre, fiere, eventi e mercatini anche se piove!.

Sagra della Merla ai Giardini Luzzati con menù invernale e torneo di calciobalillaTornano le sagre ai Giardini Luzzati: sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio si combatte il freddo con la Sagra della Merla, dalle 12 alle 22. Tendone riscaldato e un ricco menù invernale con risott ... genovatoday.it

Sagra della merla ai Giardini Luzzati con fritti, piatti invernali e torneo di calciobalillaSabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio 2026, ai Giardini Luzzati di Genova, è in programma la Sagra della merla (orario 12-22). Nel menù: risotto con trevisana, fonduta alla valdostana, zuppa di cipo ... mentelocale.it

GoodMorning Genova. . #GMG RIGENERAZIONE URBANA: DA GENOVA ALL'EUROPA, LE CITTÀ DEVONO RICREARE LE PRATICHE DELLO "STARE INSIEME" La scorsa settimana ai Giardini Luzzati - Spazio Comune si è tenuto l'evento conclusivo di "Ri - facebook.com facebook