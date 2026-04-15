Saccone | Napoli Conte decisivo ma serve di più Italiano nome giusto
Il futuro del Napoli dipende dalla decisione del presidente di confrontarsi con l’allenatore, mentre intorno alla panchina si sono già fatte alcune valutazioni e si stanno considerando diverse opzioni. In particolare, si parla di un ruolo più incisivo per l’attuale allenatore e si valuta anche il nome di un altro possibile tecnico. Le discussioni si concentrano sulle scelte da adottare per la prossima stagione.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il futuro del Napoli passa dal confronto tra De Laurentiis e Conte, ma intorno alla panchina azzurra iniziano già a muoversi riflessioni e possibili scenari. A parlarne è Corrado Saccone, ex preparatore del Napoli, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Saccone, come riportato da TuttoMercatoWeb.com, non esclude alcuna pista: «È logico che Conte non chiuda alla Nazionale, è una sfida importante. De Laurentiis vorrà tenerlo, ma credo abbia già in mente un piano B». Proprio sul possibile dopo-Conte, Saccone indica alcuni profili: «Fabregas ha idee moderne ma difficilmente lascerà Como.🔗 Leggi su Napolipiu.com
CONTE INTERVISTA POST NAPOLI LECCE:I RAGAZZI DEVONO FIDARSI DI ME E DI QUELLO CHE VEDO...
Notizie correlate
Leggi anche: Napoli, Conte avvisa: “Abbiamo messo pressione davanti, ma serve più qualità”
Napoli, allarme infortuni dopo Torino: Saccone avverte Conte e il club"> Il Napoli esce sconfitto dallo Stadium contro la Juventus e, più del risultato, a Castel Volturno tiene banco il tema della gestione degli...
Aggiornamenti e dibattiti
Saccone: «Napoli, Conte decisivo ma serve di più. Italiano nome giusto»Il futuro del Napoli passa dal confronto tra De Laurentiis e Conte, ma intorno alla panchina azzurra iniziano già a muoversi riflessioni e possibili scenari. A parlarne è Corrado Saccone, ex preparato ... napolipiu.com
Napoli-Milan, pazzesco Conte: c’è la decisione definitivaLe ultime in vista della super sfida di lunedì sera tra Napoli e Milan: si tratta di un match decisivo per scudetto e corsa Champions ... calciomercato.it