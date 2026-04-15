Il futuro del Napoli dipende dalla decisione del presidente di confrontarsi con l’allenatore, mentre intorno alla panchina si sono già fatte alcune valutazioni e si stanno considerando diverse opzioni. In particolare, si parla di un ruolo più incisivo per l’attuale allenatore e si valuta anche il nome di un altro possibile tecnico. Le discussioni si concentrano sulle scelte da adottare per la prossima stagione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il futuro del Napoli passa dal confronto tra De Laurentiis e Conte, ma intorno alla panchina azzurra iniziano già a muoversi riflessioni e possibili scenari. A parlarne è Corrado Saccone, ex preparatore del Napoli, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Saccone, come riportato da TuttoMercatoWeb.com, non esclude alcuna pista: «È logico che Conte non chiuda alla Nazionale, è una sfida importante. De Laurentiis vorrà tenerlo, ma credo abbia già in mente un piano B». Proprio sul possibile dopo-Conte, Saccone indica alcuni profili: «Fabregas ha idee moderne ma difficilmente lascerà Como.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Saccone: «Napoli, Conte decisivo ma serve di più. Italiano nome giusto»

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Saccone: «Napoli, Conte decisivo ma serve di più. Italiano nome giusto»Il futuro del Napoli passa dal confronto tra De Laurentiis e Conte, ma intorno alla panchina azzurra iniziano già a muoversi riflessioni e possibili scenari. A parlarne è Corrado Saccone, ex preparato ... napolipiu.com

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