Dopo la sconfitta contro la Juventus, Napoli si trova a fronteggiare un crescente problema di infortuni. Saccone ha rivolto un appello a Conte e al club, sottolineando l’importanza di affrontare con attenzione questa criticità. La gestione degli infortuni rappresenta ora una priorità per garantire la continuità della squadra e sostenere il percorso stagionale.

"> Il Napoli esce sconfitto dallo Stadium contro la Juventus e, più del risultato, a Castel Volturno tiene banco il tema della gestione degli infortuni. Antonio Conte, nel post gara di Torino, ha parlato apertamente di “super emergenza”, ammettendo che «così è impossibile andare avanti», pur ribadendo la necessità di continuare il percorso. Un allarme raccolto e analizzato da Corrado Saccone, ex preparatore atletico del Napoli ai tempi di Mazzarri e Benitez, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Secondo Saccone, la sconfitta contro la Juventus era tutt’altro che sorprendente: «Era quasi preannunciata, viste le innumerevoli assenze. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, allarme infortuni dopo Torino: Saccone avverte Conte e il club

Approfondimenti su napoli allarme

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su napoli allarme

Argomenti discussi: I mille guai del Napoli: 153 partite saltate per infortunio e purtroppo per Conte non è finita qui; Conte, nuovo allarme prima di Juve-Napoli: altro titolarissimo verso il forfait; Ansia in casa Napoli: possibile lesione alla caviglia per Neres, rischia l'intervento; CARESSA LANCIA L'ALLARME: 145 PARTITE SALTATE DAGLI INFORTUNATI DEL NAPOLI.

Napoli, allarme infortuni dopo Torino: Saccone avverte Conte e il clubIl Napoli esce sconfitto dallo Stadium contro la Juventus e, più del risultato, a Castel Volturno tiene banco il tema della gestione degli infortuni. Antonio Conte, nel post gara di Torino, ha parlato ... napolipiu.com

FLASH | Milinkovic-Savic fa tremare Conte: è allarme per Juventus-Napoli!Infortunio Milinkovic Savic - In casa Napoli emerge un nuovo motivo di preoccupazione in una stagione già complicata ... fantamaster.it

Capuano scuote il Napoli: “Scudetto addio, ora è allarme Champions” Attenzione. Le parole fanno rumore perché i numeri fanno paura. Interesse. Giovanni Capuano fotografa un Napoli in difficoltà strutturale: “Il Napoli si sta dissolvendo e la stagione prende u - facebook.com facebook

#Napoli, allarme portiere: #MilinkovicSavic in dubbio per la #Juve x.com