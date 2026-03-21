Il Napoli ha ottenuto una vittoria, anche se non convincente del tutto, e ha inviato un messaggio importante nella corsa alle prime posizioni. L’allenatore ha commentato la partita, sottolineando che, nonostante l’impegno mostrato in fase offensiva, è necessario migliorare la qualità del gioco per raggiungere gli obiettivi desiderati. La squadra si prepara ora alle prossime sfide con questa consapevolezza.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli vince, convince a metà e manda un segnale chiaro nella corsa al vertice. Come riporta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Antonio Conte analizza con lucidità il successo di Cagliari, sottolineando il peso dei tre punti ma anche i limiti emersi nella prestazione. «Vincendo abbiamo dato fastidio a chi ci sta davanti», ha dichiarato l’allenatore azzurro, come evidenzia Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, ribadendo però la necessità di mantenere equilibrio e concentrazione. La classifica sorride, ma Conte non si lascia trascinare dall’entusiasmo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Conte avvisa: “Abbiamo messo pressione davanti, ma serve più qualità”

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