Durante il Coachella Valley Music and Arts Festival, Sabrina Carpenter ha mostrato una manicure chiamata “vintage red” molto apprezzata. La cantante ha scelto di mettere in evidenza questa tendenza di bellezza, creando attenzione tra i partecipanti e sui social media. La sua presenza ha attirato l’attenzione anche sui dettagli dell’abbigliamento e dell’acconciatura, elementi che spesso accompagnano le esibizioni dei musicisti durante l’evento.

Se pensavi che al Coachella Valley Music and Arts Festival bastassero outfit iconici e scenografie insane, Sabrina Carpenter ha appena alzato l’asticella. Durante il suo set da headliner, ogni dettaglio era studiato al millimetro — e sì, anche le unghie. La sua manicure “Glossy Red Vintage” non era solo carina: era parte della narrativa. Un rosso profondo, lucido, quasi specchiato, ispirato alle auto d’epoca e a quell’estetica old Hollywood che lei sta letteralmente trasformando in una sua era personale (ciao “Sabrinawood”). La manicure di Sabrina Carpenter al Coachella che sembra uscita da un film anni ’50. Forma almond, lunghezza media e quel rosso che non è semplicemente rosso.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sabrina Carpenter porta al Coachella la manicure “vintage red” più hot dell’anno

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Rivista Undici. Justin Bieber · Peaches. Al Coachella ci sono tutti: Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G, Ronaldo il Fenomeno, Mbappé, Lozano. Le maglie che spuntano sotto il palco sono davvero esotiche. #coachella #footballjerseys #festival - facebook.com facebook

Come tanti mi sono commossa guardando Justin Bieber al Coachella e trovo così stupide le critiche stupide. Come quella di Sabrina Carpenter: “Io sarei stata crocifissa”. Sta’ tranquilla, Justin è stato già crocifisso per anni in modi che nessuno oggi patirebbe v x.com