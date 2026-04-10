Dal 10 al 12 e dal 17 al 19 aprile, il sud della California accoglie il Coachella Festival, uno degli eventi musicali più seguiti dell’anno. La manifestazione prevede una serie di concerti con artisti come Sabrina Carpenter e Justin Bieber, tra gli appuntamenti principali. Durante le due settimane di eventi si susseguono esibizioni, performance e attività diverse che attirano appassionati da tutto il mondo.

Anche se da anni si parla di una kermesse un po’ in declino rispetto ai fasti del passato, si tratta comunque di un appuntamento irrinunciabile, non solo perché apre la stagione dei festival estivi e raduna tantissime star tra il pubblico desiderose di farsi immortale con look e beauty look studiati da mesi, ma anche e soprattutto per la presenza sul palco di artisti di livello altissimo. Seppur con differenze tra un’edizione e l’altra, la timeline - identica nei due weekend - è sempre stata di tutto rispetto e anche quest’anno le aspettative di chi ha acquistato il biglietto mesi fa, e dei molti che seguiranno l’evento in streaming, sicuramente non verranno deluse. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Al via il Coachella Festival: da Sabrina Carpenter a Justin Bieber, ecco i concerti più attesi

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La girl band si esibisce stasera al Coachella Festival di Los Angeles e anche se molti ci sperano, la cantante che si è presa una pausa un paio di mesi fa, probabilmente non ci sarà x.com

Il #Coachella è ancora solo un festival musicale Quando nasce nel 1999 nel deserto della California è soprattutto questo. Palchi, live e pubblico. Un grande festival che mescola rock, elettronica e cultura alternativa Negli anni però il Coachella cambia pe - facebook.com facebook