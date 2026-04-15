Negli ultimi mesi, la giocatrice ha migliorato notevolmente i propri risultati, superando le difficoltà di incostanza che avevano caratterizzato il suo percorso. Attualmente, si concentra sull’obiettivo di diventare numero uno del mondo, affermando che dare il massimo è la priorità nel suo allenamento e nelle competizioni. La sua crescita in campo si è fatta notare, portando a una ripresa delle prestazioni ai livelli più alti.

Negli ultimi mesi il suo rendimento è cresciuto in maniera esponenziale e l’incostanza di risultati che sembrava penalizzarne il cammino ai massimi livelli sembra essere solamente un lontano ricordo. Elena Rybakina si presenta ai nastri di partenza del torneo WTA di Stoccarda con il ruolo di testa di serie numero uno e, complice l’assenza di Aryna Sabalenka, la possibilità di accorciare le distanze nella lotta per la conquista del numero uno del mondo. In conferenza stampa la giocatrice kazaka ha affrontato diversi temi di sicuro interesse. Sulle particolari condizioni di svolgimento del torneo: “ Penso che sia più facile giocare al chiuso. Non ci sono condizioni esterne, niente sole, niente vento.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rybakina: “Dare il massimo è la cosa più importante. Sto lavorando per essere numero uno del mondo”

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