Montecarlo Sinner può strappare due primati ad Alcaraz | cosa deve fare Jannik per tornare a essere il numero uno al mondo

A Montecarlo potrebbe svolgersi il prossimo incontro tra i due leader del circuito Atp, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz pronti a sfidarsi nel Masters 1000 del principato di Monaco. Entrambi sono impegnati in questa gara sulla terra battuta, che segna l'inizio della stagione su questa superficie. La partita potrebbe decidere la posizione di testa nella classifica mondiale, con Sinner che mira a superare Alcaraz e conquistare due primati.

Potrebbe disputarsi a Montecarlo il prossimo scontro diretto tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. I due tennisti al vertice della classifica mondiale Atp sono impegnati nel Masters 1000 del principato di Monaco, che inaugura la stagione del tennis sulla terra battuta. Il ranking è stabile, con lo spagnolo ancora saldamente al primo posto. Ma la vittoria del cosiddetto Sunshine Douple – ovvero la doppietta Indian Wells-Miami – ha portato l’altoatesino a quota 12.400 punti, 1.190 in meno di Alcaraz. I due primati che Sinner può strappare ad Alcaraz. Questo significa che, in caso di vittoria in finale contro lo spagnolo a Montecarlo, Sinner potrebbe riconquistare il titolo di tennista numero uno al mondo. 🔗 Leggi su Open.online

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