Martina Franca bene confiscato alla criminalità destinato all’accoglienza di donne fragili

A Martina Franca, un immobile confiscato alla criminalità organizzata e ora di proprietà comunale sarà destinato all’accoglienza di donne in condizioni di disagio sociale. La decisione riguarda un edificio che, dopo essere stato rimosso da attività illecite, verrà riqualificato per offrire supporto a chi si trova in situazioni di vulnerabilità. L’intervento mira a garantire un luogo di assistenza e sicurezza per queste donne.

Tarantini Time Quotidiano Un immobile confiscato alla criminalità organizzata e acquisito al patrimonio comunale sarà utilizzato per accogliere donne che vivono situazioni di forte difficoltà sociale. Il bene è stato assegnato all’associazione Sud Est Donne Aps e alla cooperativa SOLARIN. Questa mattina, negli uffici del Patrimonio del Comune, è stato sottoscritto il contratto di comodato d’uso gratuito che avrà una durata di dieci anni. La firma rappresenta l’ultimo passaggio di un percorso istituzionale che ha visto il coinvolgimento dell’Osservatorio di concertazione permanente sull’uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, istituito dalla Giunta guidata dal sindaco Gianfranco Palmisano nel luglio dello scorso anno. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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