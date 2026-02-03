La Russia conduce un grande attacco contro il settore energetico ucraino 

La Russia ha lanciato nella notte tra il 2 e il 3 febbraio il suo più grande attacco con missili e droni contro l’Ucraina dall’inizio dell’anno. Centinaia di migliaia di persone si sono ritrovate senza riscaldamento, mentre fuori infuriava un’ondata di gelo. L’attacco ha colpito il settore energetico ucraino, creando un blackout diffuso e lasciando molte zone al freddo. La situazione resta tesa e i danni sono ancora da quantificare.

Il nuovo attacco contro la rete energetica ucraina arriva dopo alcuni giorni di tregua. La settimana scorsa il Cremlino aveva annunciato di aver accettato, su richiesta del presidente statunitense Donald Trump, di non colpire le infrastrutture del settore “fino al 1 febbraio”. Secondo l’aeronautica militare ucraina, le forze armate russe hanno lanciato 71 missili e 450 droni contro otto regioni ucraine, di cui rispettivamente 38 e 412 sono stati intercettati. Secondo le autorità locali, sono rimasti senza riscaldamento più di 1.100 edifici nella parte est di Kiev e più di centomila a Charkiv, la seconda città del paese. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Il presidente ucraino Zelensky ha comunicato che la Russia potrebbe intensificare gli attacchi al settore energetico dell'Ucraina.

La Russia sta portando avanti una vera e propria guerra cognitiva contro l'Occidente, e non si tratta solo di propaganda.

