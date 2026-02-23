la ruota della fortuna il siparietto di gerry scotti e samira lui lascia interdetti

Gerry Scotti presenta una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, dopo aver deciso di riprendere il quiz per rispondere alle richieste dei fan. La presenza di Samira Lui, che aiuta a svelare le caselle del tabellone, crea momenti sorprendenti e tensione tra i concorrenti. La puntata, andata in onda lunedì 23 febbraio, ha catturato l’attenzione con le sue sfide imprevedibili e le reazioni spontanee del pubblico. La trasmissione continua a coinvolgere gli spettatori con i suoi colpi di scena.

Gerry Scotti torna con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna anche lunedì 23 febbraio, come sempre accompagnato dalla splendida Samira Lui pronta a svelare le caselle del tabellone e mettere in crisi i concorrenti. È una puntata che si muove sul filo della sfortuna ma in cui non mancano le battute e i siparietti tra il conduttore e i concorrenti. Questi ultimi come sempre pronti a sfidarsi di fronte a un pubblico caloroso – con una vera e propria “curva” arrivata dalla Val Camonica – e una serata che scorre tra risate e colpi di scena. Samira Lui bellissima in total white. Samira Lui scende le scale de La Ruota della Fortuna e lo studio si illumina: la valletta conquista la scena fin dall’ingresso in studio. 🔗 Leggi su Dilei.it

Samira Lui e Gerry Scotti, il siparietto a La ruota della fortuna: “Non dire che…”Martedì 3 febbraio, la puntata di La Ruota della Fortuna si è aperta con un’esplosione di energia.

La Ruota della Fortuna, Samira Lui e il sale contro la sfortuna: con Gerry Scotti il siparietto sui bonoboLunedì 12 gennaio, a La Ruota della Fortuna, la serata è stata caratterizzata da momenti di imprevisti e ironia.

