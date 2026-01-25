Grazie alla donazione della Lega Fibrosi Cistica Romagna, il Centro regionale Fibrosi Cistica dell’Ausl Romagna presso l’ospedale Bufalini di Cesena ha acquisito un Fibroscan di ultima generazione. Questo innovativo strumento rappresenta un importante supporto per la diagnosi e il monitoraggio delle patologie epatiche associate alla fibrosi cistica, garantendo servizi più avanzati e precisi per i pazienti della regione.

Grazie alla consueta generosità della Lega Italiana Fibrosi Cistica Romagna, che sostiene da anni il Centro regionale Fibrosi Cistica dell’Ausl Romagna situato all’ ospedale Bufalini di Cesena, è stato donato un Fibroscan di ultima generazione, primo strumento con queste caratteristiche presente in Romagna. La cerimonia di ringraziamento per la donazione si è svolta ieri alla presenza della direttrice del presidio ospedaliero cesenate Marisa Bagnoli, della responsabile del Centro Fibrosi Cistica Maura Ambroni del direttore dell’UO Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Forlì-Cesena Carlo Fabbri, dei professionisti dei due servizi coinvolti, della direttrice dell’UO Accoglienza, URP e Fundraising Elisabetta Montesi, e del presidente della Lega Italiana Fibrosi Cistica Romagna dott. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un Fibroscan di ultima generazione dalla Lega Fibrosi cistica Romagna

