Ruggeri wild card per gli Internazionali

Nell’attesissima prossima edizione degli Internazionali d’Italia di Roma, uno dei tornei più prestigiosi del calendario tennistico, è stata annunciata la presenza di un giocatore che entrerà nel torneo grazie a una wild card. La decisione di concedere questa opportunità è stata comunicata dall’organizzazione, che ha scelto di includere il giocatore nel quadro principale. La partecipazione si aggiunge alle altre qualificazioni e alle wild card già assegnate, creando grande attesa tra gli appassionati.

Nell’attesissima prossima edizione degli Internazionali d’Italia di Roma, uno dei più importanti tornei al mondo e il più prestigioso tra quelli previsti sul suolo italiano, ci sarà anche Jennifer Ruggeri, che dunque andrà a fare compagnia, nel torneo femminile, all’altra marchigiana già iscritta, Elisabetta Cocciaretto. Ruggeri infatti, è notizia di ieri, ha appena ricevuto una wild-card per partecipare al torneo di Roma, in programma dal 28 aprile al 17 maggio. La tennista, originaria di Potenza Picena ma da tempo trapiantata a Jesi per gli allenamenti alla Mta Pro Team, ha ricevuto la notizia dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, che...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ruggeri, wild card per gli Internazionali Roma, Sinner e Berrettini: ecco le wild card per gli InternazionaliIl Parco del Foro Italico si prepara a ospitare l’83ª edizione degli Internazionali BNL d’Italia, con la presentazione ufficiale delle wild card per... Internazionali d’Italia 2026, assegnate le wild card: Berrettini nel main drawUfficializzati gli inviti per il torneo di Roma al via dal 6 maggio al Foro Italico.