United Rugby Championship | Treviso pari e figuraccia a Newport le Zebre cedono nella ripresa al Munster

Nel match del United Rugby Championship, Treviso ha pareggiato a Newport mentre le Zebre Parma sono state battute dal Munster nella ripresa. Entrambe le squadre italiane sono scese in campo in trasferta, dopo aver osservato una pausa nel torneo a causa del Sei Nazioni. La gara di Treviso si è conclusa con un risultato di parità, mentre le Zebre hanno subito la sconfitta.

Fermo il Sei Nazioni sono tornate in campo Benetton Treviso e Zebre Parma, con le due franchigie italiane entrambe impegnate in trasferta. E per la formazione veneta arriva una figuraccia aNewport, dove i biancoverdi vengono raggiunti in extremis dai Dragons, non sfruttando i cartellini inflitti ai gallesi. Dura un tempo, invece, la resistenza della franchigia emiliana a Cork contro il Munster, che scappa via nella ripresa. Primo tempo vibrante al Rodney Parade tra i Newport Dragons e la Benetton Rugby. L'avvio è di marca biancoverde: al 2' Matt Gallagher trova il varco giusto, innesca l'azione con mani rapidissime e manda in meta Onisi Ratave; Jacob Umaga però centra il palo sinistro e il punteggio resta sullo 0-5.