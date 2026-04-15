Rubato furgone all' ospedale è allarme furti in città

Un furgone è stato sottratto questa mattina mentre si trovava parcheggiato vicino all’ospedale Giovanni Paolo II a Sciacca. La scomparsa del veicolo ha generato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali, che stanno indagando sull’accaduto. Finora non ci sono notizie di persone sospette o di altri furti nelle vicinanze. La polizia ha avviato le verifiche per rintracciare il veicolo e chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un furgone è stato rubato a Sciacca mentre era parcheggiato nei pressi dell'ospedale Giovanni Paolo II. Il mezzo era di proprietà di una ditta impegnata in lavori di ristrutturazione nella struttura sanitaria.Sono state avviate le indagini per risalire agli autori del furto. Si tratta.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it TERRORE A BERGAMO: RUMENO TENTA DI RAPIRE BIMBA AL SUPERMERMERCATO E LE ROMPE UNA GAMBA. ARRESTATO Bologna, furti in corsia all'Ospedale Maggiore: preso 44enne, cosa aveva rubatoDeferimento per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale a Bologna, dove nella serata di venerdì 20 marzo un cittadino marocchino di 44 anni è... Leggi anche: Allarme furti e rapine a Salerno, il M5S: "La città merita sicurezza, non propaganda"