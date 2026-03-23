Deferimento per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale a Bologna, dove nella serata di venerdì 20 marzo un cittadino marocchino di 44 anni è stato fermato dopo essere stato trovato in possesso di tre smartphone di dubbia provenienza. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato anche sanzionato per ubriachezza molesta e allontanato dalla struttura ospedaliera. La segnalazione e l’intervento della Polizia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella serata di venerdì 20 marzo, quando una segnalazione ha richiesto l’intervento degli agenti presso l’Ospedale Maggiore di Bologna. Un uomo sospetto, ritenuto potenzialmente dedito alla commissione di furti, era stato notato aggirarsi tra i padiglioni della struttura sanitaria. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bologna, furti in corsia all'Ospedale Maggiore: preso 44enne, cosa aveva rubato

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