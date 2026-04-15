Rubano un’auto poi il terribile incidente | morto un giovane di 22 anni

Un giovane di 22 anni ha perso la vita in un incidente stradale dopo che la sua auto è uscita di strada. Prima, l’auto era stata rubata e la fuga si era conclusa in modo drammatico. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Un’auto fuori controllo, una corsa improvvisamente interrotta e una tragedia che si consuma nel giro di pochi istanti. È il drammatico scenario che si è presentato martedì sera a Uta, nella Città metropolitana di Cagliari, dove un incidente stradale ha spezzato la vita di un giovane e lasciato un altro in condizioni critiche. Erano circa le 22 del 14 aprile quando, lungo via Sant’Ambrogio, alcuni automobilisti hanno assistito alla scena e hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, trovandosi di fronte a un impatto violento che non ha lasciato scampo a uno dei due occupanti del veicolo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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