Cagliari incidente con l’auto rubata | perde la vita un giovane di 22 anni

Nella notte del 14 aprile, un incidente stradale si è verificato a Uta, nella zona di Cagliari, provocando la morte di un giovane di 22 anni proveniente da Assemini. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto coinvolta era risultata rubata prima dello scontro. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Schianto nella notte: vittima un ragazzo di Assemini. Nella serata del 14 aprile, un tragico incidente stradale si è verificato a Uta, nel territorio di Cagliari. A perdere la vita è stato Michele Murgia, 22 anni, originario di Assemini. Con lui si trovava un altro giovane, di 23 anni, rimasto gravemente ferito. L’auto sulla quale viaggiavano è uscita improvvisamente di strada, terminando la sua corsa contro un albero. Dai primi accertamenti è emerso che il veicolo risultava rubato poche ore prima dell’incidente. Le indagini sono attualmente seguite dai carabinieri. Dinamica dell’incidente e intervento dei soccorsi. Il sinistro è avvenuto in via Sant’Ambrogio, nella zona periferica di Uta.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Cagliari, incidente con l’auto rubata: perde la vita un giovane di 22 anni Fatale incidente a Roma: giovane di 18 anni perde la vita dopo essere stato investito da un’auto in via Appia.Un giovane di 18 anni è morto sabato sera a Roma dopo essere stato investito da una Smart in via Filippo Fiorentini, nel quartiere di Trastevere. Giovane di 22 anni perde la vita in incidente stradale causato da tamponamento da parte di un camion.Un giovane di 22 anni, Giulio Carlaccini, residente a Fornole, frazione di Amelia, ha perso la vita sabato mattina presto, intorno alle 7, in un...