Viabilità a Cimpello nessuna data per l’avvio dei lavori | Ritardi inaccettabili
“È inaccettabile che nove anni dopo l'inserimento nella programmazione della riqualificazione della viabilità che attraversa Cimpello, la Regione non sia in grado di fornire un cronoprogramma, con un'ipotesi di inizio e fine lavori”. Il consigliere regionale del Pd Nicola Conficoni ha replicato alle dichiarazioni dell'assessore regionale Cristina Amirante in merito ai lavori su via Carducci a Fiume Veneto. La Regione, ha detto l'assessore, “ha rivisto quell'impostazione, eliminando l'arteria e puntando invece sull'allungamento della circonvallazione sud di Pordenone e sul potenziamento della viabilità regionale esistente”. Una scelta di sistema, fa sapere Amirante, in modo da "ridurre il traffico di attraversamento nei centri abitati e limitare il consumo di suolo". 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche:
Ritardi per il nuovo Parterre, la società sollecita il Comune per l’avvio dei lavori
Messa in sicurezza e ripristino dei marciapiedi in via Rasi Spinelli, l'avvio dei lavori