Ruba uno smartphone nel negozio 21enne fermato alla stazione

Martedì 14 aprile 2026 a Caianello, un giovane di 21 anni è stato fermato dai Carabinieri alla stazione dopo aver tentato di rubare uno smartphone in un negozio della zona. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha impedito il proseguimento del furto e ha portato all’arresto del ragazzo. La vicenda si è svolta di prima mattina, creando scompiglio tra i residenti e gli operatori commerciali locali.

Mattinata movimentata quella di ieri, martedì 14 aprile 2026 a Caianello, dove l’immediato intervento dei Carabinieri ha consentito di interrompere sul nascere un furto ai danni di un esercizio commerciale della zona. Erano da poco passate le 9:30 quando un 21enne, di origine gambiana e residente.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Ruba uno smartphone in centro e si aggira con fare sospetto a Bologna, fermato un 24enneFurto e ricettazione, queste le accuse mosse a un cittadino rumeno di 24 anni, accompagnato in Questura dopo essere stato fermato nei pressi della... Ruba vestiti in un negozio di Corso Italia: arrestato 21enneLa collaborazione tra la vigilanza privata del punto vendita e i Carabinieri ha permesso di fermare il giovane e recuperare la merce Arrestato nel... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ruba il telefono in via D'Azeglio ma viene incastrato dal gps; Lei lo copre mentre lui ruba: coppia beccata dalle telecamere, denunciati; Costano pochissimo ma fanno tutto: ecco i 3 smartwatch che stanno andando a ruba; Il malware che ruba dati dalle foto. Finge di voler comprare un tablet, poi ruba uno smartphone da 400 euroMattinata movimentata ieri a Caianello, dove l’immediato intervento dei Carabinieri ha stroncato sul nascere un furto ai danni di un negozio di elettronica. cronachedellacampania.it I segreti dei 2 nanometri di TSMC rubati con uno smartphone: ingegneri rischiano il carcereEntra nel vivo il caso di furto di segreti industriali sulla tecnologia a 2 nanometri da parte di ex e attuali ingegneri di TSMC. Dopo un'indagine approfondita, i responsabili saranno perseguiti legal ... hwupgrade.it Incidente a Uta, l'auto era stata rubata a Quartu: morto un ventunenne di Assemini, grave un amico di 23 anni - facebook.com facebook Banda del buco colpisce ancora e ruba robot da piscina e una pompa di calore da quasi 300 chili x.com