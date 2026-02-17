Ruba uno smartphone in centro e si aggira con fare sospetto a Bologna fermato un 24enne

Un ragazzo di 24 anni, originario della Romania, ha rubato uno smartphone nel centro di Bologna e si è mostrato agitato e sospetto mentre camminava tra la folla. La polizia lo ha fermato e ha scoperto che aveva nel suo possesso il telefono appena sottratto. Un controllo ha confermato che l’uomo era coinvolto nel furto e aveva già alcuni precedenti.

Furto e ricettazione, queste le accuse mosse a un cittadino rumeno di 24 anni, accompagnato in Questura dopo essere stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria centrale di Bologna. L'operazione, condotta nella serata del 16 febbraio 2026, ha visto l'identificazione di 113 persone e il controllo di 36 veicoli, nell'ambito di un servizio di sicurezza programmato dalla Questura per rispondere alle segnalazioni dei cittadini e garantire una vigilanza costante nell'area del centro storico e della stazione. Operazione di controllo straordinario a Bologna Il fermo in Piazza XX Settembre La dinamica del furto e la perquisizione Operazione di controllo straordinario a Bologna Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Questura di Bologna ha predisposto un servizio di controllo del territorio nella zona centrale della città e nei pressi della stazione ferroviaria.