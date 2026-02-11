Ruba vestiti in un negozio di Corso Italia | arrestato 21enne

I Carabinieri di Pontasserchio hanno arrestato nel pomeriggio del 9 febbraio un ragazzo di 21 anni, accusato di aver rubato vestiti in un negozio di Corso Italia. Il giovane, di nazionalità straniera, è stato fermato poco dopo aver commesso il furto. I militari lo hanno portato in caserma per le formalità di rito.

La collaborazione tra la vigilanza privata del punto vendita e i Carabinieri ha permesso di fermare il giovane e recuperare la merce Arrestato nel pomeriggio dello scorso 9 febbraio dai Carabinieri della Stazione di Pontasserchio un giovane straniero di 21 anni. L'accusa è di furto aggravato all'interno di un negozio di abbigliamento.L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112. I Carabinieri sono prontamente intervenuti presso un noto punto vendita in Corso Italia a Pisa, dove poco prima il 21enne era stato sorpreso a sottrarre diversi capi di vestiario.🔗 Leggi su Pisatoday.it

