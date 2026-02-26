Un individuo ha tentato di sottrarre circa 500 euro di spesa da un supermercato, ma è stato fermato prima di riuscire nel suo intento. Le telecamere e il personale del negozio hanno seguito i suoi movimenti, permettendo di bloccarlo prima che lasciasse il negozio. La scena si è conclusa con la consegna del sospetto alle forze dell'ordine.

E' successo ieri sera 25 febbraio al centro commerciale "Ca' Grande" di Abano Terme. Nei guai è finito un 26enne ferrarese che deve ora rispondere all'autorità giudiziaria di tentato furto aggravato L'obiettivo era ambizioso: riempire un carrello di spesa e dileguarsi senza pagare il conto. Le mosse di un ladro sprovveduto sono state monitorate a debita distanza dal personale del market e alla fine il malvivente è stato bloccato e consegnato ai carabinieri. I militari dell'Arma della Compagnia di Abano Terme hanno denunciato un 26enne residente nel ferrarese, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Ruba generi alimentari e alcolici in un supermercato del centro ma viene bloccato durante la fuga, denunciatoUn uomo acciuffato durante la fuga dopo un furto e una donna, già sottoposta a foglio di via dalla città, controllata e allontanata.

I JUMPSCARE su 99 NOTTI ROBLOX

Discussioni sull' argomento Ruba dal market 500 euro di spesa, ma viene bloccato; Cinquecento euro in tasca, ladro al market, escort di professione.

Ruba dal market 500 euro di spesa, ma viene bloccatoE' successo ieri sera 25 febbraio al centro commerciale Ca' Grande di Abano Terme. Nei guai è finito un 26enne ferrarese che deve ora rispondere all'autorità giudiziaria di tentato furto aggravato ... padovaoggi.it

Ruba dagli scaffali del market poi spintona il personale Giovane in manetteRuba dagli scaffali di un supermercato, poi tenta di scappare, ma viene pizzicato dagli addetti alla vigilanza e da ... msn.com

Una donna ruba alcune bottiglie di birra al mini market bar africano, viene inseguita e scoppia il finimondo #terni #birra #bottiglie #africa #market - facebook.com facebook