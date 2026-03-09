A Como, un uomo ha rubato un portafogli del valore di 120 euro e ha tentato di scappare, ma è stato intercettato da una pattuglia di militari dell’operazione Strade Sicure. Uno dei sospetti, già arrestato il mese precedente, è stato fermato e consegnato alla Polizia. L’episodio si è verificato il 9 marzo 2026 e ha coinvolto anche altri soggetti in fuga.

Como, 9 marzo 2026 – Hanno rubato un portafogli di marca e sono fuggiti. Ma uno dei due, già arrestato il mese scorso, è stato bloccato da una pattuglia di militari dell’Esercito Italiano dell’operazione Strade Sicure, che lo ha consegnato alla Squadra Volante. L'uomo, un algerino di 32 anni già noto, protagonista di una serie di episodi analogh avvenuti negli ultimi mesi, è fino a direttissimo questa mattina e poi in carcere, in attesa dell'espulsione dall'Italia. Il furto in Piazza Gobetti. Il furto è stato commesso ieri pomeriggio in piazza Gobetti dove l'arrestato, assieme a un tunisino di 21 anni che faceva da palo ed è stato denunciato a piede libero, è entrato in un negozio e ha rubato un portafogli di marca del valore di 120 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como, ruba un portafogli da 120 euro ma viene bloccato dai soldati di Strade Sicure

Articoli correlati

Ruba dal market 500 euro di spesa, ma viene bloccatoE' successo ieri sera 25 febbraio al centro commerciale "Ca' Grande" di Abano Terme.

Ruba portafogli a una passante: bloccato da un funzionario di polizia locale fuori servizioHa sentito urlare un'anziana ed è corso ad aiutarla, il funzionario della polizia locale di Genova che, venerdì mattina, ha bloccato il responsabile...