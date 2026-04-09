La ' 1000 Miglia' sbarca sul lungomare di Bari | sfilata di sogni fra Ferrari storiche e Alfa da collezione
Sul lungomare di Bari si è svolta una tappa della 1000 Miglia Experience Italy, evento dedicato alle auto storiche. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose vetture, tra cui Ferrari d’epoca e automobili d’epoca di marchi storici. Il rombo dei motori ha attirato l’attenzione di appassionati e passanti, creando un’atmosfera vivace e colorata lungo la passeggiata cittadina. La manifestazione si inserisce in un circuito che attraversa diverse località italiane, valorizzando il patrimonio automobilistico del paese.
Il rombo dei motori termici intona un'antica sinfonia sul lungomare di Bari. Il capoluogo pugliese ha ospitato una delle tappe della 1000 Miglia Experience Italy, manifestazione che unisce la passione per le auto storiche con i paesaggi pittoreschi presenti sul territorio nazionale. La Puglia. 🔗 Leggi su Baritoday.it
A Bari arriva la 1000 Miglia Experience: da largo Giannella la sfilata di Ferrari e auto d’epocaQuest'anno la manifestazione, in programma da giovedì 9 a domenica 12 aprile, vedrà un percorso tutto pugliese.
Arriva la 1000 Miglia Experience: da largo Giannella la sfilata di Ferrari e auto d’epocaQuest'anno la manifestazione, in programma da giovedì 9 a domenica 12 aprile, vedrà un percorso tutto pugliese.
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