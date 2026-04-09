La ' 1000 Miglia' sbarca sul lungomare di Bari | sfilata di sogni fra Ferrari storiche e Alfa da collezione

Sul lungomare di Bari si è svolta una tappa della 1000 Miglia Experience Italy, evento dedicato alle auto storiche. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose vetture, tra cui Ferrari d’epoca e automobili d’epoca di marchi storici. Il rombo dei motori ha attirato l’attenzione di appassionati e passanti, creando un’atmosfera vivace e colorata lungo la passeggiata cittadina. La manifestazione si inserisce in un circuito che attraversa diverse località italiane, valorizzando il patrimonio automobilistico del paese.