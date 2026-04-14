Rilancio scalo di Surbo | 70 treni al mese per sbloccare il nodo

Nella giornata di ieri, la Prefettura di Lecce ha riunito un tavolo tecnico per discutere del futuro dello scalo merci di Surbo, che da quasi diciassette anni è inattivo. L'obiettivo è quello di rilanciare l’area, con un piano che prevede circa 70 treni al mese per cercare di riattivare il servizio e riaprire il nodo ferroviario. La discussione si è concentrata sulle modalità di riavvio e sugli interventi necessari.

La Prefettura di Lecce ha ospitato ieri un tavolo tecnico per sbloccare il destino dello scalo merci di Surbo, fermo da quasi diciassette anni. L’incontro, voluto dal prefetto Manno, ha messo a confronto le necessità del sistema produttivo locale con le nuove strategie infrastrutturali previste per l’area. Il cuore del dibattito riguarda la riattivazione di un nodo logistico fondamentale per il territorio, chiuso definitivamente nel 2009. I dati emersi dalla collaborazione tra l’Università del Salento e Confindustria indicano una domanda concreta: il tessuto industriale della zona necessita di circa 70 treni mensili per garantire flussi in entrata e uscita sostenibili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rilancio scalo di Surbo: 70 treni al mese per sbloccare il nodo Scalo di Surbo, la prospettiva del rilancio passa dal terzo bando in 12 anniLECCE – Si torna a parlare del rilancio dello scalo merci di Surbo, chiuso definitivamente nel 2009. Alessandria: lo scalo ferroviario attende il Commissario e un progetto definitivo per sbloccare investimenti e rilancio.Il futuro dello scalo ferroviario di Alessandria, nodo cruciale per lo sviluppo logistico e urbanistico della città, è nuovamente al centro di...