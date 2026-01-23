Imprese Rovere Poste | Talenti punto cardine della competitività

Poste Italiane, con i suoi 120.000 collaboratori, riconosce nei talenti il motore principale della propria competitività. L’azienda punta su attrazione, formazione e fidelizzazione del personale per garantire un servizio efficace e sostenibile, consolidando la propria posizione di leadership nel mercato italiano. Investire nel capitale umano rappresenta un elemento chiave per mantenere elevati standard di qualità e innovazione.

“Poste Italiane è la più grande azienda del Paese con 120mila collaboratori. Per noi l'attrazione, la formazione e la fidelizzazione dei nostri talenti e dei nostri collaboratori è una ragione essenziale di competitività”. Così Silvia Maria Rovere, presidente di Poste Italiane, intervenendo a Roma alla presentazione del rapporto “Coltivare l’eccellenza” di Fondazione Cotec. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

