Poste Italiane, con oltre 120.000 dipendenti, rappresenta una delle realtà più significative in Italia. L’azienda si distingue per la capacità di valorizzare i talenti come elemento chiave per mantenere la propria competitività sul mercato. In un contesto in continua evoluzione, investire nelle competenze e nelle risorse umane è fondamentale per garantire servizi efficienti e sostenibili a cittadini e imprese.

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - “Poste Italiane è la più grande azienda del Paese con 120mila collaboratori. Quindi per noi l'attrazione, la formazione e la fidelizzazione dei nostri talenti e dei nostri collaboratori è una ragione essenziale di competitività”. Così Silvia Maria Rovere, presidente di Poste Italiane in occasione della presentazione del rapporto “Coltivare l'eccellenza”, presentato oggi a Roma dalla Fondazione Cotec. “Lo è ancora di più – ha proseguito Rovere – per un'azienda che ha un continuo bisogno d'innovazione, perché in tutti i settori in cui operiamo - e in cui abbiamo raggiunto posizioni di leadership negli ultimi anni - è fondamentale continuare a innovare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Imprese, Rovere (Poste): "Talenti essenziali per competitività"

