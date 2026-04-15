Nel corso di una serata all’Otel di Firenze, nell’ambito della stagione al Viper Theatre, è stato presentato il nuovo progetto musicale di Matteo Mancuso, intitolato “Route 96”. La copertina del disco richiama quella di “Offramp”, un lavoro di Pat Metheny, anche se l’artista sembra seguire un percorso diverso. Mancuso ha dichiarato che la vita va focalizzata, lasciando intendere un’ispirazione personale dietro la musica.

La copertina ricorda un po’ quella “Offramp”, anche se Matteo Mancuso in quel “ Route 96 ” che presenta oggi all’Otel di Firenze, nell’ambito della stagione al Viper Theatre, sembra guardare in altre direzioni rispetto a Pat Metheny. L’esuberanza palermitana, infatti, avvicina la sua chitarra più a quella di un Frank Gambale, di uno Scott Henderson, o di quell’Al Di Meola che anni fa, appena scoperta l’esistenza dell’enfant-prodige (non più tanto enfant) italiano, se ne uscì con un post che diceva "ad uno come me ci vorrebbero due o tre vite per imparare ad improvvisare bene come Matteo Mancuso". Che Mancuso fotografa questo album? "Un Matteo sicuramente più consapevole, perché ogni volta che mi metto a scrivere ho la sensazione di conoscere meglio di prima quel che mi piace e quel che no della musica.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Route 96’, Mancuso: "La vita va focalizzata"

MATTEO MANCUSO: The Modern Day Guitar Hero

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