Matteo Mancuso e la Route 96 | Seguo la mia strada e i buoni consigli

Matteo Mancuso, noto chitarrista, ha presentato il suo nuovo progetto intitolato “Route 96”. Dopo aver lavorato come chitarrista in varie formazioni e aver ottenuto riconoscimenti nel settore musicale, ha dichiarato di seguire la propria strada e di affidarsi ai consigli di chi gli sta vicino. La sua carriera si è sviluppata in diversi contesti musicali, e ora si concentra su questa nuova produzione.

Dopo aver convissuto a lungo col fardello dell’“enfant-prodige” sulle spalle, Matteo Mancuso è riuscito a scrollarselo di dosso con la complicità dell’anagrafe e di una carriera che ha saputo metterlo al riparo pure dalla preposizione latina più minacciosa per gli artisti baciati dalla fortuna in età relativamente giovane: “ex”. Questo grazie anche ad un paio di album che gli hanno dato un posto preciso nel mondo della chitarra-jazz, ma anche la stima di mostri sacri come Al Di Meola, Joe Bonamassa o quello Steve Vai che figura pure nella nuova fatica discografica “ Route 96 ” con cui il funambolico musicista palermitano affronta venerdì prossimo il pubblico dell’ Alcatraz.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Matteo Mancuso e la “Route 96”: "Seguo la mia strada e i buoni consigli" Matteo Mancuso Live at NAMM 2026 on the Yamaha Stage “Route 96”, disponibile il nuovo album del chitarrista palermitano Matteo MancusoNel 2026 il prodigio palermitano della chitarra, Matteo Mancuso, torna con il suo secondo album solista, 'Route 96', disponibile in Italia dal 20... Parte da Catania il tour italiano di Matteo MancusoGiovedì 9 aprile, alle 21, Z? Centro culture contemporanee di Catania ospita il concerto del trio del chitarrista palermitano Matteo Mancuso il quale...