All’Open Capfinances Rouen Métropole, un giocatore ha affrontato una serie di quattro match point per poi riuscire a salvarli e qualificarsi per il turno successivo. La competizione si è svolta su superfici indoor in terra battuta e ha visto alcune testa di serie crollare, mentre altri atleti hanno dimostrato grande resistenza fisica e mentale. La giornata è stata caratterizzata da diverse sorprese e momenti di grande tensione.

L’Open Capfinances Rouen Métropole ha regalato una giornata di estremi sulle superfici indoor in terra battuta, dove le gerarchie del ranking hanno vacillato sotto la spinta di prestazioni fisiche e psicologiche divergenti. Mentre la prima testa di serie Marta Kostyuk ha gestito l’esordio con pragmatismo, altre protagoniste hanno dovuto affrontare test di resistenza mentale decisivi per la sopravvivenza nel torneo, tra recuperi miracolosi e colpi tecnicamente fuori dagli schemi. Jaqueline Cristian ha dimostrato una capacità di gestione delle fasi critiche che va ben oltre il semplice punteggio finale, superando un ostacolo apparentemente più semplice contro la wild card Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rouen, Cristian miracolosa: salva 4 match point e vola al turno utile

Doha: Gauff salva match point e vola ai quarti, Svitolina conferma la rinascita: sfida aperta nel WTA 1000.Doha, Qatar – Coco Gauff ha evitato un’uscita di scena inaspettata al WTA 1000 di Doha, superando un match combattuto contro Elina Mertens, mentre...

Australian Open 2026, Errani e Paolini sprecano tre match-point e si arrendono a Birrell/Gibson nel 2° turnoSi ferma al secondo turno l’avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone del doppio femminile degli Australian Open 2026.