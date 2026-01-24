Australian Open 2026 Errani e Paolini sprecano tre match-point e si arrendono a Birrell Gibson nel 2° turno

Allo Australian Open 2026, Sara Errani e Jasmine Paolini si sono fermate al secondo turno del doppio femminile, dopo aver sprecato tre match-point e ceduto alle avversarie Birrell e Gibson. La loro esperienza nel torneo si è conclusa in maniera deludente, segnando il passo in una giornata caratterizzata da momenti di tensione e sfortuna.

Si ferma al secondo turno l’avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone del doppio femminile degli Australian Open 2026. Le due azzurre cedono alle padrone di casa Kimberly Birrell e Talia Gibson al termine di una battaglia durata 2 ore e 36 minuti, chiusa sul punteggio di 3-6 6-3 7-6(8). Un match intenso e sofferto, interrotto nel corso del terzo set per le elevate temperature, che hanno imposto l’attivazione del protocollo previsto in questi casi. Un ko che lascia l’amaro in bocca alle campionesse olimpiche, soprattutto per le tre palle match non sfruttate nel finale. PRIMO SET – L’avvio è subito favorevole alle azzurre, che mettono sotto pressione le avversarie già nel primo turno di servizio di Gibson. 🔗 Leggi su Oasport.it

